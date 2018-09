FOTO: Miramare, scontro tra un'auto e un furgone. Ferito anche un bambino

Cronaca

Rimini

| 19:36 - 03 Settembre 2018

Un bambino di circa 10 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Miramare, vicino alla rotonda tra le vie Losanna e Cavalieri di Vittorio Veneto, alle 19 circa di lunedì. Un furgoncino di una ditta di fornitura alberghiere, al termine del turno di lavoro, pare abbia sbandato per cause in corso di accertamento, finendo nella corsia opposta al suo senso di marcia. Qui si è verificato uno spaventoso frontale tra il mezzo e una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava come passeggero il bambino. Il piccolo, che avrebbe sbattuto la testa, è stato soccorso da due dottoresse che transitavano casualmente sul luogo dell'incidente. L'incidente ha provocato anche il ferimento della madre alla guida. Sul posto il personale del 118 con due ambulanze e automedica.