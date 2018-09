MotoGp, mercoledì a Riccione talk show coi piloti: è il pre event ufficiale con Linus, Meda e Beltramo

Sport

Riccione

| 19:35 - 03 Settembre 2018



Mercoledì 5 settembre alle ore 18,30 in piazzale Ceccarini a Riccione Pre Event Ufficiale Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. I piloti delle tre categorie del Mondiale si raccontano nel pre event ufficiale che lancia il conto alla rovescia dell’evento delle due ruote più atteso nella penisola. Aneddoti fuori e dentro la pista in un talk show aperto al pubblico al quale parteciperanno i piloti Michele Pirro (nella foto con Schwantz e Albani), Scott Redding, Mattia Pasini, Francesco Bagnania, Luca Marini, Nicolò Bulega, Dennis Foggia, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Alex De Angelis e Manuel Poggiali. Con loro, Linus, Guido Meda, Cristiana Buonamano e Paolo Beltramo. L’organizzazione è del Comune di Riccione. Ingresso gratuito.



In giornata, a San Marino (piazzale Lo Stradone, Centro Storico di San Marino) alle ore 16, prologo pre event MotoGp: sfilata dei piloti e delle moto del Team Del Conca Gresini Moto 3, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, del team Aprilia MotoGP con il pilota Scott Redding e la partecipazione di Manuel Poggiali e Alex De Angelis in sella alle nuove MotoE. Partenza prevista da piazzale lo Stradone. I piloti percorreranno viale Federico d'Urbino, saliranno in viale Antonio Onofri e dopo aver percorso via Donna Felicissima e attraversato piazza Garibaldi, scenderanno in piazza Titano in direzione Via Eugippo per concludere presso Cava dei Balestrieri.

ore 16.00: partenza Moto E ore 16.05: partenza Moto 3 - 16.15: partenza MotoGP

Arrivo in Cava dei Balestrieri, foto di rito e intervista ai piloti.

In collaborazione con: Team Del Conca Gresini Moto 3 e Aprilia Racing Team Gresini. Ingresso gratuito.