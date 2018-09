Rompono vetro per entrare nello scuolabus, mangiano pizza e se ne vanno lasciando rifiuti e sporcizia

Cronaca

Talamello

| 18:43 - 03 Settembre 2018

Hanno comprato delle pizze d'asporto e le hanno mangiate all'interno dello scuolabus, dopo aver rotto il vetro per entrarvi all'interno, sporcando tutto e lasciando i rifiuti. I responsabili di quanto avvenuto a Talamello, nella notte tra domenica e lunedì, rischiano una denuncia per danneggiamento: probabilmente, in azione, è entrato un gruppo di ragazzini. Lunedì mattina uno degli operai comunali si è recato dietro al campo sportivo, dove sono posteggiati gli scuolabus, facendo la sgradita scoperta. Uno dei mezzi con il vetro rotto e all'interno i segni del passaggio dei vandali: pezzi di pizza e cartoni, le confezioni di maionese, sporcizia e rifiuti lasciati lì dopo il pasto. Forte lo sdegno della comunità talamellese, che ha condannato l'episodio dopo la pubblicazione, da parte del Comune di Talamello, delle foto del raid. L'Amministrazione Comunale nel pomeriggio di lunedì ha sporto denuncia verso ignoti.