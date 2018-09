Clamoroso! Tra Capicchioni e RBR incontro in serata: ora l'accordo è possibile

Sport

Clamoroso. In serata sarebbe previsto un incontro tra Luciano Capicchioni, il patron dei Crabs, e i dirigenti di RBR per definire un accordo per la prossima stagione. La clamorosa indiscrezione circola con insistenza nell’ambiente dei canestri riminese e non solo. Per qualcuno, anzi sarebbe l’epilogo di una trattativa che è ritornata prepotentemente in auge negli ultimi giorni quando il faccia a faccia con la cordata bolognese (che ha indicato nel bolognese Augusto Conti il coach) non ha portato a risultati concreti. Lunedì era previsto un incontro tra le parti, l’ennesimo, ma è saltato, un altro segnale della ripresa dei contatti tra le due società riminesi.

Difficile capire il possibile accordo che cosa comprenda, forse solo la prima squadra e non il settore giovanile: nel primo caso è possibile che i giovani Moffa e Drigo possano venire dirottati a RBR, mentre non è dato sapere il destino di Maggioli. Al bel vedere manca poco.

Stefano Ferri