VIDEO: San Marino finisce sott'acqua per un forte temporale in zona Rovereta

Cronaca

Repubblica San Marino

| 18:25 - 03 Settembre 2018

Un forte, breve e improvviso temporale ha colpito parte della Provincia di Rimini intorno alle 17.30 di lunedì 4 settembre. In pochi minuti sono caduti diversi mm di pioggia, dagli undici ai 17.6 in Valmarecchia, secondo i dati della rete Emilia Romagna Meteo, mentre l'Alta Valmarecchia è stata solo sfiorata dalla pioggia. La pioggia è scesa anche in Riviera, con quantitativi sotto i 10 mm, tranne che per Rimini (11 mm). Intensi rovesci anche a San Marino, in zona Rovereta, come attesta il video inviatoci da un nostro lettore.