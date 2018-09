Famiglie numerose, assemblea nazionale a Bellaria Igea Marina dal 7 al 9 settembre

Attualità

| 17:22 - 03 Settembre 2018

Sono più diffuse di quanto si potrebbe pensare le famiglie con almeno tre figli: l'Associazione nazione famiglie numerose (Anfn) - quasi 20.000 aderenti in Italia - terrà la propria assemblea annuale dal 7 al 9 settembre al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina (Rimini). Al centro, gli interventi di sostegno in Italia e in Europa e un convegno ("Educazione orizzontale in famiglia") a conclusione di una ricerca avviata nel 2017 con il Centro Italiano Studi Sulla famiglia e l'Università Cattolica di Milano, sull'importanza della relazione tra fratelli: i risultati saranno illustrati da Francesco Belletti, Margerita Lanz e Raffaello Rossi, con ospiti da Spagna, Portogallo e Ungheria, oltre al segretario Raul Sanchez e al presidente onorario Lazlo Marki dell'Elfac (che riunisce 24 associazioni nazionali) e il direttore comunicazioni e relazioni internazionale Iffd all'Onu, Ignacio Socias. Il 26 settembre, Elfac presenterà a Bruxelles, alla Commissione affari sociali, una Family card europea e il Network europeo dei Comuni 'family friendly', con un ruolo italiano particolare per la Provincia di Trento e il Comune di Alghero nella rete degli enti locali che intendono promuovere politiche per il benessere della famiglia (una trentina finora) valorizzando anche il marchio "Comune amico della famiglia" già ottenuto da 8 amministrazioni. Domenica 9 è previsto il rinnovo del consiglio nazionale dell'Anfn.