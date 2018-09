Nonna ruba per fare regali ai nipotini, dopo una serie di furti incastrata dalle telecamere

Cronaca

Misano Adriatico

| 21:52 - 03 Settembre 2018

In vacanza da anni a Misano, con il 'vizietto' di fare razzia tra i negozi del centro cittadino, tra regali e souvenirs da portare ai nipoti. Una turista del Nord Italia, ultrasettantenne, ha evitato la denuncia, tuttavia ha dovuto rifondare il danno a tutti i proprietari che quest'estate aveva 'visitato', derubandoli. La signora, come di consueto, è arrivata in Riviera per trascorrere le vacanze al mare, assieme a una comitiva. Ogni anno, in concomitanza con il suo arrivo, i negozi del centro di Misano registravano misteriosi furti. Uno dei negozianti ha però allestito un sistema di videosorveglianza e le immagini delle telecamere non hanno lasciato dubbi: responsabile dei furti era proprio l'ultrasettantenne, un'insospettabile, che con grande nonchalance faceva razzia. Il negoziante ha avvisato il titolare dell'hotel in cui è alloggiata la donna, che è stata messa di fronte al fatto compiuto. Le è stato chiesto di aprire la valigia e sono spuntati fuori magliette, souvenirs, giocattoli, tutto materiale non pagato che la donna voleva donare ai nipoti. Ha comunque evitato la denuncia, dopo un giro tra tutti i negozianti derubati, ai quali è stata pagata tutta la merce indebitamente sottratta.