Tornano i programmi calcistici di Vga TeleRimini: ecco il ricco programma della prima serata

Sport

Rimini

| 14:36 - 03 Settembre 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini (Canale 86 e in streaming telerimini.it) tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al calcio locale e al Rimini Calcio.

In Calcio di Rigore gli ospiti della 1a puntata saranno l’opinionista Massimo Zanini, Aurelio Tosi (DS Igea Marina), Michele Mercuri (Centrocampista Cattolica) e Michele Tenti (Difensore Morciano).





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio.Gli ospiti della 1a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, il giornalista Roberto Daltri (firma del Resto del Carlino). Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.

Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official





I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Cattolica vs Sampaimola; Stella vs Pietracuta; Morciano vs Russi; Igea Marina vs Torconca.





I servizi di SportUp avranno il seguente tema:

Slittamento dei campionati; la fine dei nemici del Rimini; la presentazione della rosa biancorossa 2018/2019 con relativa analisi; la felicità “Grassiana” e l’introduzione della Criptovaluta con relativo cedimento del 25% delle quote societarie.





In entrambe le trasmissioni sarà presentato attraverso un servizio video il nuovo format dedicato ai settori giovanili “Fase di Crescita” che prenderà il via su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) da giovedì 6 settembre in prima serata, alle ore 20:30. Primo appuntamento con la Vis Novafeltria Calcio.