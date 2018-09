Martedì 4 settembre i funerali di Gianluca Grossi, deceduto in un incidente in bici a Casteldelci

Attualità

Rimini

| 13:09 - 03 Settembre 2018

Sarà celebrato martedì 4 settembre, alle 16, il funerale di Gianluca Grossi, 54enne di Rimini scomparso tragicamente in un incidente stradale. La cerimonia sarà officiata nel piazzale del cimitero monumentale di Rimini. Ex direttore del pedale riminese, grande appassionato di sport, Grossi era in sella alla sua bici il 22 agosto scorso, per un'escursione con amici, quando in una discesa si è scontrato con una Fiat Punto, sulla strada per la località Senatello di Casteldelci. L'auto stava svoltando a sinistra e l'impatto è costato la vita al riminese, deceduto dopo due giorni all'ospedale Bufalini di Cesena.