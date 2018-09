Tre posti per il servizio civile disponibili a Coriano: ecco le mansioni

Attualità

Coriano

| 12:50 - 03 Settembre 2018

Il Comune di Coriano ha attivato 3 posti per ragazzi nell’ambito del bando per il servizio civile.



Un posto sarà messo a disposizione di chi vorrà provare questa esperienza presso la biblioteca Battarra di Coriano, mentre gli altri 2 posti sono riservati presso il Comune, gli incarichi che verranno affidati in questo caso sono di assistenza a sportelli informativi per giovani, anziani e portatori di handicap.

Il Servizio Civile nasce da lontano, da una storia di pace e della nonviolenza in alternativa al servizio militare, oggi è riconosciuto e promosso dallo Stato italiano come forma di impegno sociale diretto alla comunità locale.

Crediamo che sia una bella occasione per giovani in attesa di prima occupazione per formarsi e fare esperienza con un piccolo guadagno.

Tutte le informazioni per poter partecipare si possono recuperare nel sito del Comune di Coriano, la scadenza per poter presentare domanda è il 28 settembre.