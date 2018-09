Torna in Moldavia e lascia il cane abbandonato, legato e senza cibo. La terribile scoperta a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:21 - 03 Settembre 2018

Circa un mese legato a una catena, chiuso in un box fatiscente, senza cibo e da solo. Terribile scoperta dei Carabinieri a Cattolica: il cane di un 53enne moldavo, domiciliato nella 'Regina', è stato tenuto in vita dalla carità dei vicini, che gli hanno allungato il cibo, mentre il suo padrone lo ha dimenticato senza alcuna preoccupazione, dopo aver abbandonato il suolo italiano, a inizio agosto, per tornare nella sua terra natia. I Carabinieri domenica hanno effettuato il sopralluogo e liberato il cagnolino, affidato alle cure del canile "Emma e Murphy" di Riccione. Il suo padrone è stato denunciato per maltrattamenti e abbandono di animali.