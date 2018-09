Alla Fiera di Rimini, per Beer Attraction 2019, l’International HO.RE.CA. Meeting

Attualità

Rimini

| 12:12 - 03 Settembre 2018

L’International Ho.Re.Ca. Meeting (IHM) di Italgrob, Federazione Italiana Distributori Ho.re.ca., e Beer Attraction (BA) di Italian Exhibition Group (IEG) si incontreranno alla Fiera di Rimini dal 16 al 19 febbraio 2019, dando vita a un appuntamento pluriennale unico e di straordinaria forza per il mondo della distribuzione Ho.Re.Ca.

L’accordo, siglato oggi tra l’Amministratore Delegato di GBI Servizi Srl e Presidente di Italgrob, Vincenzo Caso, e l’Amministratore Delegato di IEG, Ugo Ravanelli, nasce nel solco di una collaborazione proficua e di lunga data tra i due attori che ha da sempre avuto come obiettivo l’essere al servizio della crescita e delle relazioni dell’Ho.Re.Ca. community.

L’IHM toccherà nel 2019 la sua ottava edizione che porterà a Rimini oltre 1400 partecipanti fra aziende di distribuzione (850 fra titolari di aziende e collaboratori), 320 venditori e 300 manager di industrie di produzione di beni e servizi per il mercato del fuori casa. IHM è infatti un evento unico nel suo genere, capace di attrarre e riunire i protagonisti della parte alta della filiera Ho.Re.Ca.

BA, alla 5a edizione nel 2019, è la fiera leader in Italia per le specialità birrarie e le birre artigianali, il punto di riferimento per tutti gli operatori del foodservice con la più completa offerta nazionale e internazionale di birre e bevande. BA si svolge in concomitanza con BBTECH EXPO - Fiera delle tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande - e Food Attraction - Food per l’Ho.Re.Ca. e Nuovi Format di Ristorazione -.

Ecco che IHM e BA, pur garantendo i rispettivi format e identità, offriranno in modo integrato al mercato una vetrina vastissima e opportunità uniche per gli operatori del settore Ho.Re.Ca. con un parterre di aziende, di protagonisti, di contenuti specializzati all’insegna della completezza e dell’eccellenza.

Italgrob, la Federazione Italiana Distributori Ho.Re.Ca., è da oltre 25 anni l’unica associazione rappresentativa dei grossisti e distributori di beni e servizi per il canale Ho.Re.Ca. Associata a Confindustria, ITALGROB è attiva in ambito politico-sindacale, collaborando con le Istituzioni e i Ministeri di competenza. La Federazione è impegnata nell’ambito della formazione di settore e con il proprio Centro Studi svolge una continua azione di ricerca e analisi del mercato Ho.Re.Ca. insieme a una costante attività di informazione per gli operatori del settore attraverso i propri media. Fra le altre attività, ITALGROB fornisce da sempre esclusivi servizi e speciali convenzioni alla propria base sociale ed è inoltre membro effettivo di CEGROBB (Confederazione Europea Grossisti Bevande) con la quale attua le necessarie attività di lobby a tutela della categoria, nel più ampio contesto delle politiche europee. www.italgrob.it

Il Gruppo Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia per manifestazioni fieristiche organizzate e tra i principali operatori europei del settore fieristico e dei congressi, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality & Lifestyle; Wellness & Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2 mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 50 manifestazioni e 206 congressi. www.iegexpo.it