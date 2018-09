Malore mentre è in acqua, donna muore a Riccione. Soccorsa dal bagnino, inutili i tentativi di rianimarla

Cronaca

| 12:02 - 03 Settembre 2018

Forse è stato un malore a stroncare la vita di una donna, lunedì mattina a Riccione, al bagno 117. Erano circa le 11 quando l’uomo del salvataggio ha notato un corpo riverso in acqua inerme. Immediatamente si è gettato in acqua e ha recuperato la signora, 63 anni, l’ha trasportata a riva con l’aiuto di alcuni bagnanti e qui ha iniziato a praticarle le manovre per rianimarla. Intanto sono intervenuti i soccorsi del 118, con un’ambulanza e un’automedica: disperati i tentativi per salvare la donna, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto.