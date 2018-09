Volley C, il Bellaria torna in palestra. Rinnovata la squadra: via Ceccarelli, D'Andria e Campi. Arriva Rossi

Sport

Bellaria Igea Marina

| 10:52 - 03 Settembre 2018

Si alza il sipario sul Bellaria che andrà a cimentarsi nel girone B di serie C maschile, dopo il sogno "serie B" svanito alla bella della finalissima playoff lo scorso 12 giugno.

Il timoniere della squadra sarà il riminese Claudio Botteghi, classe 1982, per l'ottava stagione consecutiva alla guida della prima squadra maschile della società del presidente Pozzi. Lunedì cominciano gli allenamenti.

"Un rapporto così duraturo si basa su grande stima reciproca e sul riconoscimento da parte della società del grande impegno profuso negli anni. Sono orgoglioso della conferma, la promessa che mi sento di fare a tutti i dirigenti e gli appassionati bellariesi è che mi dedicherò al massimo delle mie capacità per confermare gli ottimi risultati ottenuti in questi anni" dice Botteghi.

IL ROSTER Molte le novità con l’inserimento di giocatori che si sono fatti le ossa in serie D. Lasciano Bellaria alcune pedine fondamentali della storia recente: l'opposto Christian Ceccarelli, lo schiacciatore Michele D'Andria e il centrale Alessandro Campi.

"Dopo tante stagioni vissute insieme, sarà veramente strano non trovare in palestra Christian, Michele e Alessandro. Abbiamo condiviso insieme la promozione in serie B2 del 2013, Christian è sempre stato presente nella mia squadra sin dal primo anno di Bellaria, il rapporto con Alessandro parte addirittura dal 2010 a Viserba – sono le parole del coach Botteghi - . Li voglio ringraziare perché mi hanno dato tantissimo sia dal lato sportivo che dal lato umano. Mi farà un certo effetto vedere i primi due come avversari al di là della rete, ma voglio augurare loro di fare una grande stagione (tranne gli scontri diretti contro di noi, ovviamente). Alessandro invece ha fatto una scelta di vita lavorativa importante e a lui auguro che sia un'esperienza piena di soddisfazioni", l'allenatore bellariese ha voluto così elogiare i tre ex.



PALLEGGIATORI Accanto al confermatissimo Matteo "Scavo" Alessandri, classe 1985, c'è Matteo Sampaoli, classe 2000, 1,90, promosso dalla Serie D.

OPPOSTI Confermato Dimitri Tamburini, classe 1994, ecco la seconda novità: Michael Evangelisti, classe 1999, anche lui proveniente dalla Serie D.

SCHIACCIATORI L’acquisto più importante è la conferma del forte schiacciatore Riccardo Bertacca, classe 1979, che in estate era stato cercato insistentemente da società di serie B. A ricoprire con lui il ruolo di ricevitore-attaccante confermato anche Marco Mancinelli, classe 1982, altro senatore della squadra che torna ad attaccare dopo l'inizio 2017 passato nelle vesti di libero. Due volti nuovi completano il reparto: dalla serie D viene promosso Davide Ciandrini, classe 1999, e si aggrega alla rosa anche Domenico Gentile, classe 1988.

CENTRALI Accanto ai confermati Mauro Pivi, classe 1981, e Lorenzo Tosi Brandi, classe 1997, arriva da Cesena (serie C) il colpo di mercato dell'estate bellariese: Giacomo Rossi, classe 1989.

A completare il reparto, sarà aggregato alla prima squadra anche Andrea Pianezza, classe 1998, proveniente dalla serie D, che nella passata stagione ha anche disputato l'U20 con Morciano (serie B).

LIBERO Confermato Andrea Casali, classe 2000, che dopo l'ottima stagione d'esordio è chiamato al difficile compito di ripetersi.

OBIETTIVI "Tecnicamente il sestetto assomiglia molto a quello della passata stagione e questo è un aspetto importante – dice Botteghi - . A livello numerico, però, abbiamo cambiato molti giocatori, quindi mi aspetto che ci sia bisogno di qualche mese per trovare l'amalgama. Sono molto intrigato dalla rosa che la società mi ha messo a disposizione e non voglio nascondere l'entusiasmo di avere a disposizione giovani di alta qualità da forgiare e da formare. Sul lato aspettative di risultato è difficile esprimersi: saremo solo 12 squadre nel girone, di cui tre provengono dal girone A. Prevedo molto equilibrio anche perché le società romagnole si sono rafforzate tutte. Mi sbilancio in questo senso: diciamo che vogliamo lottare fino alla fine per un posto nei playoff, senza che questo rappresenti uno stress per la crescita dei ragazzi".