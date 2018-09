Riccione, contributi per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado: domande fino al 23 ottobre

Attualità

Riccione

| 10:13 - 03 Settembre 2018

La richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, dovrà essere presentata dal 3 settembre al 23 ottobre 2018 entro le ore 18.00 ESCLUSIVAMENTE ON-LINE, confermando l’utilizzo dell’applicativo disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it

Il richiedente nel modulo di domanda deve indicare se è il GENITORE/TUTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE dello studente. In alternativa la domanda può essere presentata in qualità di STUDENTE MAGGIORENNE.

Per accedere alla compilazione della domanda occorre: una postazione collegata ad internet (PC, TABLET o SMARTPHONE preferibilmente attraverso l’utilizzo del browser web gratuito: google chrome); disponibilità di un indirizzo e-mail; numero di cellulare con SIM attivata in Italia; codice fiscale del genitore/rappresentante dello studente o studente (se maggiorenne) che compila la domanda e codice fiscale del figlio/a per il quale si presenta la domanda; attestazione ISEE 2018, in corso di validità e dalla quale risulti un valore ISEE pari o inferiore ad € 15.748,78 (nel caso in cui il valore ISEE dell’attestazione sia superiore a tale soglia, la compilazione viene “bloccata” dal sistema informatico);

Da questo anno scolastico sono previste due fasce ISEE: fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94 e fascia 2: ISEE da € 632,95 a € 15.748,78.

Qualora non sia ancora disponibile il protocollo INPS dell’attestazione ISEE, la famiglia/studente, esclusivamente dal 22 ottobre al 23 ottobre fino alle ore 18.00 , deve indicare il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva Unica rilasciato dal CAF.

Le famiglie possono usufruire della collaborazione gratuita dei CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. Dal 3 settembre al 23 ottobre 2018 (ore 18) le famiglie potranno fare domanda on line collegandosi al link: https://scuola.er-go.it ;

Collegandosi al link https://scuola.er-go.it è possibile scaricare la guida, utile a dare tutte le indicazioni per poter effettuare la registrazione al sistema e la richiesta del contributo (quest'ultima consentita solo dal 3 settembre 2018).

Per gli studenti che frequentino istituti fuori dalla Regione Emilia-Romagna le famiglie si dovranno presentare dal 3 settembre al 23 ottobre 2018, con i documenti sopra indicati all’Ufficio Amministrativo del Settore Servizi alla Persona – Via Flaminia, 41 – Riccione – Te. 0541/428880 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00 ed il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00;

Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 (lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle 13 e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30) mail: dirittostudioscuole@er-go.it .