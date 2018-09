Rimini Calcio, sconfitta per 3-0 nell'amichevole contro la Sambenedettese

Sport

Rimini

| 10:05 - 03 Settembre 2018

Contro la Sambenedettese, squadra di pari categoria, il Rimini ha subito una brusca sconfitta per 3-0 rimandando nuovamente l’appuntamento col gol. Due delle tre reti sono arrivate su rigore per ingenuità della difesa biancorossa.

I rossoblù partono forte, con Magi che schiera il tridente Russotto-Calderini-Minnozzi dal 1′ nel suo 4-3-3 molto mobile. Proprio Calderini porta in vantaggio la Samb al 6′ su rigore, imitato pochi minuti dopo da Russotto.

Il 3-0 arriva nella ripresa: segna Di Pasquale di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 14′. Le due squadre cambiano tanti uomini nel finale di match, ma il risultato non cambia più.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Sala (30′ st Pegorin); Rapisarda (22′ st Gemignani), Zaffagnini (22′ st Biondi), Miceli, Di Pasquale (22′ st Cecchini); Gelonese, Bove (12′ st Panaioli), Signori (22′ st Rocchi); Russotto (12′ st Di Massimo), Minnozzi (12′ st Stanco), Calderini (35′ st Islamaj). A disp.: Demofonti, Ilari, De Paoli. All.: Magi.

RIMINI (3-4-1-2): Scotti (1′ st Nava); Venturini, Brighi, Petti (30′ st Marchetti); Simoncelli (1′ st Bandini), Montanari (1′ st Variola), Alimi (15′ st Badje), Guiebre (15′ st Viti); Candido (15′ st Cicarevic); Cecconi (1′ st Volpe), Arlotti (1′ st Buonaventura) A disp.: Buscè, Ferrani, De Angelis, Serafini, Serafino, Danso, Cavallari, Battistini. All.: Righetti.

ARBITRO: D’Ascanio di Ancona.

RETI: 5′ pt Calderini (rig.), 29′ pt Russotto (rig.), 11′ st Di Pasquale.