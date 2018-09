Auto si schianta contro autobus della linea 11. Nell'impatto rompe il parabrezza con la testa

Cronaca

Rimini

| 09:17 - 03 Settembre 2018

Forse una distrazione, un colpo di sonno, sono tutte da chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto lunedì mattina, verso le 7 e 45, in viale Vespucci a Rimini, che ha visto coinvolto un automobilista trasportato al Bufalini di Cesena. L’uomo, 54enne, era alla guida della sua vettura quando, all’altezza del civico 87, ha tamponato un autobus della linea 11 che procedeva in direzione Riccione. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il guidatore dell’auto ha urtato contro il parabrezza e lo ha sfondato con il capo. Immediati i soccorsi del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza. Date le condizioni critiche dell’uomo si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto al nosocomio cesenate dove l’uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale.