Rimini, tappezzò centro storico di volantini con l'immagine di Mussolini, condannato 52enne

Rimini

| 19:53 - 02 Settembre 2018

Davide Fabbri detto il 'Vikingo', noto in passato per le sue apparizioni televisive, è stato condannato a Rimini per apologia del fascismo a sei mesi di reclusione, pena sospesa, e una multa di 4.625 euro. A gennaio aveva tappezzato il centro storico di Rimini di volantini con l'immagine di Benito Mussolini e la scritta "Per un mondo più pulito torna in vita zio Benito". L'uomo, 52 anni, nativo di Forlì, a suo tempo era stato denunciato dalla Digos della questura della città romagnola. Il gip ha emesso la condanna in applicazione della legge Scelba (1952), che vieta la ricostituzione e la propaganda del partito fascista.