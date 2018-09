Triathlon: Ironman di Cervia, il conto alla rovescia è iniziato. Tra i partecipanti anche un 80enne

Sport

Cervia

| 18:45 - 02 Settembre 2018

Si terrà sabato 22 settembre l'atteso appuntamento con con l’Ironman Italy Emilia Romagna: una gara già sold out da qualche mese che conta 2700 iscritti provenienti da 69 Paesi del mondo. Le donne italiane in gara saranno in tutto 43, mentre gli uomini italiani saranno 681. La gara di nuoto di km 3,9 si svolge nel mare antistante la spiaggia libera di Cervia mentre il percorso running di km 42.2, tocca le aree più suggestive della città dalla torre San Michele a Piazza Garibaldi, al lungomare e al centro di Milano Marittima. Il percorso in bicicletta di km 180, attraversa le saline per giungere fino a Bertinoro, attraversando lo splendido paesaggio collinare.

Molto affollata la delegazione romagnola all’Ironman di casa. Tre atleti per il Td Rimini: Roberta Liguori, Danilo Veschi e Daniele Diluigi. Otto atleti per il T.T. Cesenatico: Mirko Torri, Chiara Del Magno, Matteo Borghi, Alessandro Delvecchio, Stefano Farabegoli, Stefano Lombardi, Giampiero Rocchi e Marco Turatti (presente anche Roberto Albonetti come giudice di gara). Dieci in gara per l’Edera Triathlon Forlì: gli esordienti Cristian Versari, Claudio Bondi, Cristian Azzarello, Lorenzo Lotti e Jean Manuel Valente e i veterani Daniel Topan, Rodolfo Salghini, Giuseppe Rechichi, Patrizia Gaiardi e Mattia Valmaggi. L’Impossible 226 Forlì schiera 8 tesserati: Simone Baldelli, Enrico Braglia, Fabio Camorani, Marco Ciuffoli, Andrea Giordano, Simone Lunghi, Andrea Mingozzi, Gianluca Sbarzagli. Tra il Cesena Triathlon spicca la presenza del sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini insieme ad Alfio Bulgarelli, Massimiliano Gherardi, Rita Gabellini, Daniele Razzani, Matteo D’Onofrio, Luca Novali e Mattia Ceccarelli. Tre in gara per il Triathlon Faenza: Piero Santini,Guido Masotti e Alain Donatini. Infine, il Triathlon Ravenna schiera Andrea Casadei, Gerardo Langone, Marcello Carattini e anche un'eccezzionale 80enne come Franco Castori, che festeggia in Romagna il suo primo ironman.