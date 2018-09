Coppa 1a Cat: Sebastiani gol, Novafeltria supera 1-0 l'Athletic Poggio. Il derby è gialloblu

Sport

Novafeltria

| 18:40 - 02 Settembre 2018

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori P., Balducci, Gregori (82' Arapi); Cupi (73' Piccari), Sebastiani; Amantini, Stefanelli (61' Muratori), Baldinini (90' Morciano), Mahmutaj (90' Zenunaj).

In panchina: Cappella, Gori M., Crociani, Outaadi. All. Fabbri.

ATHLETIC POGGIO: Montagna, De Paoli D., Cupioli, Succi (85' Carichini), Pagliarani; Casadei, Fontana (70' Baschetti), Bartolini (63' Ceccarini); Manfroni (82' Fornino), Astolfi, Bernucci (56' De Paoli F.).

In panchina: Teodorani, Cameli. All. Damato.

ARBITRO: Balzano di Rimini.

MARCATORE: 55' Sebastiani.

NOTE: ammoniti Cupi, Piccari, Manfroni. Corner: 4-1.





Il Novafeltria riscatta la sconfitta con il Verucchio, vincendo 1-0 il derby con l'Athletic Poggio, nella prima gara casalinga ufficiale. Si gioca al Comunale di Secchiano e tra i locali è indisponibile capitan Rinaldi, con Fabbri che fa di necessità virtù: Paolo Gori e Amantini arretrati in difesa, Cupi esterno sinistro con Sebastiani a destra, il giovane Gregori a centrocampo. Parte bene il Novafeltria che al 1' ci prova da fuori area con Balducci, palla alta sopra la traversa. Al 18' pericolosa ripartenza ospite, ma Astolfi non concretizza. La partita si vivacizza negli ultimi minuti: al 39' Cupi non tira da posizione favorevole e cerca Stefanelli, che però non riesce a intercettare il passaggio. Sfuma così un'occasione favorevole per i ragazzi di Fabbri. Al 44' Bernucci pecca di freddezza davanti a Semprini, che para senza difficoltà. Un minuto dopo un angolo di Cupi innesca Sebastiani che calcia di prima intenzione, Montagna si salva toccando il tiro sulla traversa. La gara si sblocca a inizio ripresa, con una splendida azione che parte da Balducci, bravo al 55' a servire Cupi sulla sinistra. L'esterno affonda e serve al centro il comodo tap-in di Sebastiani. Al 61' esordio nel Novafeltria per bomber Muratori, che rimpiazza Stefanelli, ancora alla ricerca della miglior condizione. La migliore occasione della ripresa, che ha visto il predominio del Novafeltria, arriva al 71' con Mahmutaj, la cui potente conclusione dal limit dell'area chiama Montagna a una grande parata. Prestazione positiva dell'undici di Fabbri che può guardare con serenità all'inizio del campionato.