Barchi vince la Granfondo Marco Pantani, 3mila ciclisti al via. Video passaggio Sant'Agata Feltria

Sport

Sant' Agata Feltria

| 15:48 - 02 Settembre 2018

Domenica 2 settembre 3000 ciclisti si sono cimentati nella Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, sulle strade dove il Pirata si allenava. Presenti molti ex e professionisti in attività come Cipollini, Lelli, Vanotti, Mondini, Frattini, Berzin, Malagutti, Senni e Barbero. I 147 km del tracciato lungo hanno via via selezionato i concorrenti, che hanno dovuto affrontare la salita della Ciola dopo 50 km di corsa, il muro di Sant'Agata Feltria (la cui vetta era posta a Botticella km 80) e, per finire, l’ascesa di Montevecchio, dopo il passaggio a Perticara e Bivio di Montegelli (per un totale 2750mt dislivello). La Gran Fondo Marco Pantani nel ventennale della doppietta Giro-Tour del Pirata ha attirato appassionati da molte regioni d'Italia. La classifica assoluta maschile è stata dominata con una fuga d'altri tempi da Christian Barchi che ha tagliato il traguardo dopo 4h 07’ 03”, tra le donne successo per Chiodi Gioia (in 4h 34’ 52”).

Nel VIDEO di Altarimini, le immagini relative al passaggio dei ciclisti della Granfondo sulla cima di Botticella.