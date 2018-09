FOTO: Riccione, il tempo incerto non spegne la magia del concerto sulla spiaggia di Cristina Donà

Attualità

Riccione

| 13:36 - 02 Settembre 2018

Nonostante il tempo incerto e le temperature non proprio estive, in moltissimi questa mattina non han voluto rinunciare all'ultimo appuntamento con i concerti al sorgere del sole sulla spiaggia.

Albe in controluce, la rassegna di musica all'alba che ha accompagnato l'estate di Riccione, ha ospitato Syria, Marina Rei e Paolo Benvegnù e in chiusura, oggi alla spiaggia 54, una meravigliosa Cristina Donà, insieme all'artista e musicista Saverio Lanza.

Sulle parole e note di Settembre la Donà, con la sua voce unica, ha aperto un concerto magico, emozionante e con un'atmosfera speciale, data anche dalla luce particolare del sole dietro alle nuvole che con il passare dei minuti si è imposta e ha contribuito a rendere la mattina indimenticabile.