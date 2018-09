Raffica di denunce nel weekend a Rimini, tanti automobilisti pizzicati 'alticci' al volante

Cronaca

Rimini

| 12:46 - 02 Settembre 2018

Intenso weekend di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, che, come disposto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, hanno intensificato la presenza sul territorio. Le attività hanno portato alla denuncia di sedici persone. Un 19enne italiano è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere: fermato per un controllo sul lungomare Tintori, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Una 43enne rumena, già nota alle forze dell'ordine, è stata invece denunciata per mancato rispetto di un provvedimento di espulsione. La donna si trovava in viale Dardanelli, quando è stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri. Grande attenzione anche sull strade, con 14 automobilisti nei guai per guida in stato di ebbrezza. Nel complesso sono stati 26 i posti di controllo lungo le arterie stradali del territorio riminese, 189 le persone identificate, 123 i mezzi controllati.