Gabicce Gradara, giovedì sera in piazza Matteotti la grande festa del club: sfilano tutte le squadre

Il Gabicce Gradara sotto la pioggia non ha trovato il gol nella partita amichevole di sabato giocata sul proprio campo contro il K Sport Azzurra, squadra pesarese di Prima categoria. La squadra di Papini (assenti Vaierani per un affaticamento, La Torre Pettinelli, Manna, Hreshchuk), schierata ancora col 4-3-3, si è trovata di fronte un avversario ostico, che si è difeso bene, aggredendo i rossoblù lontano dalla propria area; l’abilità nel palleggio del Gabicce Gradara non è stata sufficiente per superare l’ostacolo: pochi gli spazi per passare. Qualche occasione è stata creata, ma è mancata la finalizzazione.

“Troveremo spesso sul nostro cammino squadre chiuse – spiega Papini – dovremo trovare le chiavi giuste per sfondare. Comunque nonostante la mancata vittoria, le indicazioni positive non sono mancate, in primis le prove dei giovani che acquistano sempre più sicurezza”.

Per mercoledì è in cantiere un’ altra amichevole (avversario da definire), sabato 8 prima partita di Coppa Italia alle ore 16 in casa contro il Valfoglia.



LA FESTA Giovedì 6 settembre ci sarà la presentazione ufficiale del Gabicce Gradara in piazzale Matteotti. L’appuntamento è per le ore 20,30. Le squadre, a cominciare da quelle del settore giovanile, partendo da Giardini Unità d’Italia sfileranno in divisa per le vie del centro e poi saranno presentate sul palco insieme ai rispettivi staff tecnici. Saranno presenti i sindaci di Gabicce e di Gradara, rispettivamente Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi, oltre a rappresentanti del Coni provinciale e della Regione. Una iniziativa che lo scorso anno richiamò molto interesse e curiosità. La serata sarà condotta da Valentina Violini e Daniele Manuelli di Telerimini.



LA FORMAZIONE: Celato, Freducci (1’ st. Traverzoli) Tardini, Bastianoni, Passeri, Sabattini, Costa, Pratelli (1’ st. Simoncelli), Vegliò, Grassi, Tedesco (1’ st. Magi). All. Papini

Nella ripresa sono entrati: Marcolini, Mboup, Grandicelli.