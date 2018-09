Donna muore per emorragia cerebrale: dona fegato e reni e salva tre pazienti

Attualità

Rimini

| 07:43 - 02 Settembre 2018

Tre pazienti sono potuti tornare alla vita grazie al generoso gesto di una pensionata 83enne, che ha perso la vita a causa di un'emorragia cerebrale. Si tratta della signora Maria Pia Gismondi: la famiglia infatti ha autorizzato la donazione degli organi, nella fattispecie fegato e reni. L'anziana si trovava ricoverata nel reparto rianimazione dell'ospedale Infermi di Rimini. Il responsabile del Comitato locale trapianti, coordinati dal dott.Fabio Bruscoli, in una nota "ringrazia i familiari per la sensibilità dimostrata in quest'occasione drammatica, in cui hanno indirizzato alla comunità e al futuro il sentimento di perdita che li ha colpiti".