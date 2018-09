Calcio D: Santarcangelo sconfitto 1-0 dal Classe in amichevole sotto il diluvio

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 07:34 - 02 Settembre 2018

Santarcangelo: Battistini (1’ st Moscatelli); Guglielmi (32’ st Greco), Maini, Bondioli, Broli (38’ st Zanni); Dhamo (32’ st Alvisi), Galeotti (38’ Fusi); Mancini, Pigozzi (7’ st Melandri), Peroni (23’ st Nasini); Fuchi (23’ st Guidi). All. Galloppa.

Classe: Bovo (1’ st Zignani); Monaco (19’ st Ricci), Sedioli (32’ st Fogli), Caidi, Ferri (32’ st Massa); Ballardini (32’ st Meoni), Fischini (1’st Dkonkwo), Derose (19’ st Centoze); Arrondini (Dall’Agata), Fabbri (1’ st Felli), Innocenti (19’ st Montemaggi). In panchina: All. Evangelisti.





Arbitro: Zoffoli. Assistenti: Lucchi – Corzani.

Marcatori: 39’ Sedioli

Note: angoli 4-4. Ammoniti: Maini.





Sotto il diluvio Santarcangelo e Classe si affrontano senza emozioni con due occasioni da gol in 90’ minuti. Nella prima al 27’ Fuchi lancia centralmente sul taglio di Mancini che da limite manda a lato di un soffio. Nella seconda, al minuto 39’, punizione dalla sinistra per gli ospiti, parabola a centro dell’area dove saltano in quattro, la palla resta lì e il più lesto è di Sedioli che raccoglie e da tre metri non lascia scampo a Battistini. Nel secondo tempo la partita è scandita dalle tante sostituzioni: non succede nulla portieri inoperosi a parte un gol annullato al 47' a Peroni per fuorigioco di Bondioli: la gara si chiude sullo 0-1.