Rimini, aperte le grandi mostre su motogp e Renzo Pasolini. Ci sono le moto del campione riminese

Attualità

Rimini

| 18:53 - 01 Settembre 2018

Sono state inaugurate sabato pomeriggio, dal Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, le mostre promosse in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dal 7 al 9 settembre a Misano. Realizzate e promosse nella cornice degli eventi ufficiali del MotoGP the Riders' Land Experience, saranno aperte al pubblico negli spazi della Far – Fabbrica Arte Rimini di piazza Cavour dall’ 1 al 9 settembre dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 23 (ingresso gratuito).

Accanto a “I Colori del Motomondiale”, in cui saranno esposte le scintillanti show bikes ufficiali 2018 dei maggiori team della Motogp, sarà possibile visitare anche la mostra dedicata a “Renzo Pasolini, l’Uomo, il Pilota, il Mito, a local Hero” curata e voluta insieme al Comune di Rimini dal Motoclub che dalla nascita porta il suo nome. Una mostra nella quale sarà possibile vedere le tre moto su cui e vinse il grande campione riminese: le due Benelli 350 e 500 e l’Aermacchi 250.