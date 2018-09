Francesco Gennari, il cacciatore di temporali e trombe marine espone le sue foto spettacolari

Attualità

Gradara

| 18:03 - 01 Settembre 2018

E' un vero e proprio Stormchaser, un cacciatore di temporali. Francesco Gennari ha 26 anni, è di Gradara e fin da bambino crebbe in lui la passione per la Meteorologia e per i suoi fenomeni più estremi. Nel 1997 rimase colpito dal film Twister, che impresse in lui un'idea. Quella di andare a caccia di temporali. Francesco da 5 anni si dedica a questa attività. Tramite lo studio dei modelli fisico matematici, riesce ad elaborare una previsione e capire in quale zona e quando saranno più probabili temporali violenti. Ogni anno percorre centinaia di chilometri in cerca del temporale perfetto nelle pianure del centro-nord Italia, oltre a fotografare fulmini e trombe marine nel mare adriatico, dalla costa romagnola e marchigiana. Le sue splendide foto saranno in mostra al Castello di Gradara, in via Mancini, da lunedì 10 a domenica 23 settembre. L'iniziativa sarà presentata mercoledì 5 settembre alle 11 proprio nel luogo di allestimento della mostra. L'obiettivo di Francesco, oltre a quello di realizzare fotografie e documentari pieni d'emozioni, è far conoscere a più persone la meteorologia, contribuendo ad incrementare il livello di prevenzione e di allerta, specie in questa era di cambiamenti climatici. Non appena gli sarà possibile, andrà anche a studiare e a documentare i tornado nelle "great plains" in America.