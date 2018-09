Basket C Silver, la sfida della giovane e rinnovata Pallacanestro Titano

Sport

Repubblica San Marino

| 17:12 - 01 Settembre 2018



Nella splendida cornice dell’Atlante Shopping Center di Dogana la PALLACANESTRO TITANO si è presentata a media e tifosi.



IL PRESIDENTE MARCO CIACCI: “Vogliamo ripartire, la squadra è profondamente rinnovata. Un gruppo giovane tutto da scoprire e che si deve conoscere, ma siamo sicuri che farà molto bene. Vogliamo gioire per la crescita dei nostri ragazzi. Mi aspetto dei campi marchigiani e umbri molto caldi. Speriamo di vedere tanti tifosi al Multieventi, in casa giocheremo di sabato alle 18, con qualche partita di venerdì sera e di domenica. In linea di massima, però, giocheremo il sabato pomeriggio. Non vediamo l’ora di partire. La formula? Le prime otto andranno ai playoff e si incroceranno con le prime otto del girone dell’Abruzzo. Nel nostro girone la nona e la decima sono già salve, si affronteranno tra di loro per una Coppa. Undicesima e dodicesima affronteranno nei playout la nona e la decima dell’altro girone”.



IL COACH MASSIMO PADOVANO: “Con la società siamo arrivati a questo accordo perché l’obiettivo è che la prima squadra dovrà fungere come naturale prosecuzione del lavoro che abbiamo iniziato a fare dall’anno scorso col settore giovanile. Cercheremo di portare all’interno della prima squadra il maggior numero di ragazzi possibili che se lo meritano. Una squadra giovane con cuore sammarinese, dovremo lavorare tanto e crescere: questi ragazzi hanno delle potenzialità, ma le dovranno dimostrare in campo”.

Che campionato sarà quello di C Silver umbro-marchigiano? “Un campionato in cui affronteremo tantissime squadre che avranno anche giocatori esperti nel roster, con sicurezze definite. Conosco il tipo di società giocheranno questo campionato, soprattutto per quanto riguarda le Marche.



IL ROSTER

DAVIDE MACINA (CAP) 1993 PLAY

KEVIN RICCARDI 1998 GUARDIA/ALA

ANDREA BUO 2000 GUARDIA

ANDREA CAMBRINI 1992 GUARDIA

MICHELE PADOVANO 1998 ALA/CENTRO

ENRICO ZANOTTI 1990 ALA GRANDE

TOMMASO FELICI 2001 CENTRO

LEONARDO FIORANI 2001 ALA GRANDE

NICOLÓ BOTTEGHI 2001 ALA

GIOVANNI UGOLINI 1999 ALA PICCOLA

FRANCESCO PALMIERI 2002 GUARDIA/ALA

DANIELE BUO 2002 PLAY/GUARDIA

ETTORE SEMPRINI CESARI 2001 ALA

BRUNO CAMPAJOLA 2001 ALA