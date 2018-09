Basket, al via la stagione del Bellaria. Giovedì alle ore 12 presentazione al Beky Bay di Igea Marina

Sport

| 15:19 - 01 Settembre 2018

Si alza il sipario sulla stagione 2018/2019 del Bellaria Basket, che verrà inaugurata ufficialmente giovedì 6 settembre alle ore 12 al Beky Bay di Igea Marina.Nel corso dell’evento, alla presenza dei ragazzi del settore giovanile, saliranno sul palco gli atleti e lo staff della prima squadra: infine, dopo la classica ‘passerella’, ci sarà un momento di animazione con ballerine sudamericane, poi i tifosi presenti potranno rinfrescarsi con un aperitivo, oltre a scambiare due chiacchiere con i cestisti bellariesi.

I biancoblu, dopo aver concluso la stagione passata ai playoff, anche quest’anno hanno deciso di puntare sul mix di gioventù ed esperienza che tanto ha fatto divertire gli spettatori del PalaTenda in passato. La dirigenza bellariese è infatti riuscita ad assicurarsi giocatori di classe e di livello, abituati a calcare palcoscenici ben più importanti, a cui poi si andranno ad aggiungere i ragazzi provenienti dal settore giovanile biancoblu, oltre che da Cesenatico e dai Crabs.

Dopo la presentazione ufficiale, la stagione del Bellaria inizierà il 15 settembre alle ore 20.30 con l’impegno di Coppa Marchetti in programma al PalaTenda contro Cesena: gli uomini, agli ordini di coach Domeniconi, si stanno allenando duramente per arrivare preparati al primo appuntamento di una stagione che si preannuncia scoppiettante.