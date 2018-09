Novafeltria, cade dal terrazzo del terzo piano: appeso al balcone, viene salvato dai vicini

Cronaca

Novafeltria

| 15:15 - 01 Settembre 2018

E' stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con l'elisoccorso, in condizioni serie, ma cosciente: un 96enne di Novafeltria è stato protagonista di una caduta dal terrazzino della sua abitazione, al terzo piano di un condominio. I fatti sono avvenuti venerdì: l'uomo è caduto nel vuoto, non si sa se per un gesto intenzionale o se sia stato un malore a fargli perdere l'equilibrio, ma è riuscito miracolosamente ad aggrapparsi al terrazzino del secondo piano, dopo aver sbattuto con violenza il torace proprio contro la ringhiera di esso, perdendo molto sangue. Con grande forza di volontà, nonostante il forte dolore, è riuscito a rimanere aggrappato, interrompendo una caduta che gli sarebbe costata la vita. Determinante anche l'intervento dei vicini, che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi e che si sono prodigati per salvare l'anziano, riuscendo a trascinarlo sul terrazzino e a metterlo in salvo. Sul posto si sono portati il personale del 118, che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, e una pattuglia dei Carabinieri. L'anziano ha riportato serie contusioni al torace.