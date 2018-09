Scassina la porta e saccheggia un'abitazione a Riccione: arrestata nomade 16enne

Cronaca

Riccione

| 12:10 - 01 Settembre 2018

Si introducono in un’abitazione per rubare, ma il proprietario li blocca mentre tentano di scappare con la refurtiva. E‘ accaduto venerdì, nella tarda mattinata: a finire nei guai una giovanissima nomade, senza fissa dimora, 16enne, arrestata dai carabinieri per il reato di furto aggravato. La ragazza era in compagnia di una altro suo connazionale, non imputabile poichè ha meno di 14 anni. I due hanno scassinato la porta d’ingresso e hanno fatto razzia di gioielli e bigiotteria. Sono stati i vicini di casa che hanno avvertito il proprietario, un 44enne del posto che, subito dopo aver chiamato i carabinieri, li ha sorpresi con la refurtiva. La ragazza è stata tradotta al centro di prima accoglienza del carcere minorile di Bologna, mentre il ragazzino è stato affidato ad una struttura protetta del territorio.