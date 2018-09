Il terremoto "scalda" la linea telefonica dei Vigili del Fuoco: crolla il muro di un casolare a Saludecio

Cronaca

Saludecio

| 11:46 - 01 Settembre 2018

Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco venerdì pomeriggio, dopo le 15, quando una scossa di terremoto è stata registrata al largo della costa tra Pesaro e Riccione, avvertita anche in tutto il riminese. Tra queste la segnalazione del crollo di una parte di un casolare a Saludecio. Gli uomini del comando si sono recati sul posto con tre mezzi. Lo stabile, di tre piani, è composto di cinque unità, delle quali solo una è abitata, quella centrale, e due sono disabitate e fatiscenti. I pompieri hanno fatto il punto dei danni: il crollo del controsoffitto di una delle zone non occupate. Nessuna persona è rimasta ferita e non si è ritenuto necessario sfollare lo stabile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il sindaco e personale dell’ufficio tecnico di Saludecio.