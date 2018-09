Cattolica, lavori di asfaltatura in via Malatesta: continua la riqualificazione delle arterie cittadine

Attualità

Cattolica

| 11:31 - 01 Settembre 2018

Prosegue l'opera di riqualificazione della viabilità cittadina a Cattolica. Sono in fase di completamento, infatti, i lavori di asfaltatura della via Malatesta, nel tratto compreso fra la via Isotta e il Parco della Pace. Una prima fase di interventi aveva preso avvio lo scorso 25 luglio e nell’arco di poco più di una settimana aveva interessato le operazioni di scarifiche, le demolizioni di vecchi marciapiedi, la realizzazione di banchine laterali, l’intercettazione della fognatura per allaccio di quattro nuove caditoie, il completamento con conglomerato bituminoso e la preparazione alla successiva posa del tappetino in asfalto.

Da ieri, 31 agosto, è partito il completamento dei lavori con il manto di usura in tappetino di asfalto e bonifica e la messa in sicurezza di alcune aree nel tratto di via Malatesta Via Isotta/via Allende. Nei prossimi giorni si andrà a completare l’intervento con la necessaria segnaletica stradale orizzontale. Una operazione di riqualificazione che ha dato nuovo volto all'arteria cittadina.

I lavori sono stati eseguiti da Hera e concordati con l’Amministrazione Comunale a compensazione di tutti gli interventi di ripristino degli allacci acqua e fognari degli anni 2016-2017. Un intervento programmato da tempo che ha seguito il crono-programma prestabilito con gli uffici tecnici del Comune.