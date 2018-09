Prende fuoco uno scantinato, attimi di paura a San Giovanni in Marignano: nessun ferito

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 11:30 - 01 Settembre 2018

Uno scantinato prende fuoco in una abitazione di San Giovanni in Marignano, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto per domare le fiamme. E’ accaduto venerdì, nel tardo pomeriggio, verso le 18 e 30. Nel locale, adibito a deposito, nel piano interrato di una palazzina in via Vespucci, si è innescato un rogo, per cause ancora da accertare. Ingenti i danni, i materiali sono andati completamente distrutti e le pareti sono completamente annerite dal fumo. Al termine delle operazioni i vigili hanno stabilito l’inagibilità dello scantinato per motivi di sicurezza e igienico sanitari almeno fino alle dovute verifiche sull’impianto elettrico.