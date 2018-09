La nuova serie C: zoom sul Ravenna. Nocciolini e Jidayi puntelli di valore per la salvezza

Sport

Ravenna

| 07:19 - 09 Settembre 2018

Il Ravenna ha salutato Mauro Antonioli, fautore di una strepitosa stagione per i giallorossi, arrivati a ridosso della zona playoff da squadra neopromossa. L'eredità, per l'esperto Luciano Foschi, è piuttosto pesante, ma l'esperto allenatore ex Renate e Livorno sarà aiutato nel suo compito da una campagna acquisti molto intelligente. Sulla carta è più che attrezzata per conseguire l'obiettivo salvezza.

PUNTI DI FORZA: la difesa ha perso Venturini, ma giocando a quattro può puntare sull'affidabile coppia formata da Ronchi e capitan Lelj, a protezione dell'ottimo portiere Venturi. Dalla Pro Vercelli è arrivato l'esperto Jidayi, 34 anni, impiegato come mediano davanti alla difesa, ma all'occorrenza anche centrale difensivo. Le mezzali Papa e Maleh garantiscono gli inserimenti sui cross dei terzini Eleuteri e Bresciani.

INCOGNITA: nel ruolo di centravanti la società giallorossa ha puntato sull'emergente Andrea Magrassi, 18 reti in D al Matelica, e sull'ex Cesena Raffini. L'attacco rischia di essere quindi Nocciolini dipendente. Rosa non ricca di alternative, anche se l'esterno offensivo scuola Siani, classe '97, potrebbe essere una piacevole sorpresa.

LA STELLA: nel 2015-16 Manuel Nocciolini segnò 25 reti in Serie D, con la maglia del Forlì. Il campionato di alto livello gli spalancò le porte del Parma, dove si confermò protagonista, in doppia cifra, anche nel campionato di Serie C. Attaccante esterno sinistro, di piede destro, che vede bene la porta: il giocatore che può esaltare e trascinare la squadra di Provincia.

LA RIVELAZIONE: Alessandro Eleuteri, terzino destro classe '98, è un talento precoce. Esordì in Lega Pro con l'Ascoli a 15 anni e 9 mesi, venendo in seguito ingaggiato per le giovanili della Juventus. Ha proseguito la sua formazione nel vivaio dell'Atalanta, passando infine al Monopoli in C. Può giocare da esterno di centrocampo o d'attacco, si esalta nel ruolo di terzino: corsa e velocità le sue caratteristiche principali, con l'ex atalantino Conti come modello.

FORMAZIONE (4-3-3): Venturi - Eleuteri Lelj Ronchi Barzaghi (Bresciani) - Papa (Selleri) Jidayi Maleh (Papa) - Galuppini (Siani) Magrassi (Raffini) Nocciolini.

R.G.



Foto dal sito ufficiale del Ravenna FC