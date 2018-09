Allo Yacht Club Rimini ‘ Storie di mare’ con il campione del mondo di vela Furio Benussi

Attualità

| 09:44 - 01 Settembre 2018

Successo venerdì 31 agosto per “Storie di mare” il tradizionale appuntamento organizzato dal Rotary di San Marino e ospitato presso la sede dello Yacht Club Rimini al Ristorante Molo 22.



Ospite della serata, Furio Benussi, pluricampione italiano, tre volte campione del mondo Off–Shore e vincitore di tre edizioni della Barcolana.



A dialogare con Benussi, il presidente del Rotary di San Marino Marco Tognacci, il presidente della Federazione Sammarinese Vela, Marino Fattori, il vicepresidente dello Yachting Club San Marino Marco Santi e per lo Yacht Club Rimini Federico Chiari.



Triestino, velista da sempre (ha iniziato all’età di 6 anni le sue prime regate) Benussi ha raccontato, accompagnato da immagini video, come è nato il progetto ed il team dell’imbarcazione Spirit of PortoPiccolo con la quale si è aggiudicato il primo posto all’ultima edizione della Barcolana entrata nel Guinness World Record per il numero di partecipanti con più di 2200 imbarcazioni alla partenza.