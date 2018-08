Calcio D, sabato alle ore 17 il Santarcangelo in amichevole contro il Classe

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:02 - 31 Agosto 2018



Proseguono gli allenamenti per il Santarcangelo di mister Daniele Galloppa, nel programma odierno, dopo l’attivazione, il gruppo ha svolto un lavoro sulla rapidità seguito da una seduta tecnico tattica. Nella seconda metà dell'allenamento partita a ranghi contrapposti su campo ridotto. Sabato la squadra giaslloblù sarà impegnata nel test amichevole contro il Classe, neopromosso in serie D, alle 17:00 al Valentino Mazzola. Nel primo turno di Coppa italia i ravennati sono statibattuti dalla Savignanese per 1-0