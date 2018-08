Calcio C, il Rimini svincola Tompte. Bomber Granoche alla Triestina. Imolese, ecco Sciacca

Sport

Rimini

| 21:29 - 31 Agosto 2018

Il Rimini ha svincolato l'attaccante ghanese, classe '99, Eleoenai Tompte (foto). A Leo, che nell'anno e mezzo di permanenza nella famiglia biancorossa si è sempre distinto per la professionalità, la serietà e il grande impegno profusi, specie nei lunghi mesi passati ad attendere si concludesse l'iter burocratico necessario al tesseramento, il Rimini F. C. tutto augura le migliori fortune professionali e personali.

La Triestina ha annunciato l'arrivo del bomber uruguagio "El iablo" Pablo Granoche. Lo Spezia ha reso noto di averlo ceduto a titolo definitivo. L'attaccante classe '83 ha sottoscritto con l'Unione un contratto di durata triennale.

L'Imolese comunica l'ingaggio dall'Alessandria di Giacomo Sciacca, difensore destro classe 1996. Il giocatore, che arriva con la formula del prestito, ha militato nelle giovanili dell'Inter per poi iniziare le esperienze in categoria con la maglia di Renate e Piacenza prima di approdare ai grigi di Alessandria. Ha inoltre collezionato 43 presenze nelle nazionali giovanili dall'Under 16 all'Under 20.

La Lucchese ha preso in prestito dall’Ascoli con diritto di Gianmarco De Feo, attaccante classe ’94, che torna a Lucca dopo la stagione vissuta in Serie B con la maglia bianconera. Con 34 presenze e 9 gol in campionato, De Feo fu uno dei protagonisti assoluti della stagione 2016/17, che vide i rossoneri raggiungere il prestigioso traguardo dei quarti di finale dei play-off. Arriva pure via Milan il centrocampista argentino classe ’88 Juan Mauri.