San Marino, ecco tre pedine: il difensore Guarino, il centrocampista Gasperi e l'attaccante Gavoci

Sport

Repubblica San Marino

| 20:43 - 31 Agosto 2018

Si sta muovendo il San Marino Calcio. Si stanno allenando da giovedì agli ordini di mister Muccioli tre giocatori che nelle prossime ore saranno probabilmente tesserati. Due sono volti conosciuti in Romagna. Si tratta del centrocampista Matteo Gasperi, classe 1997, ex Cesena, nell'ultma stagione tra Fermana e Fano (10 presenze in totale). L'altro è l'attaccante Rivolino Gavoci (foto) classe 1991, nell'ultima stagione tra Imolese e Mezzolara (5 reti in totale) e in precedenza alla Massese, Samb e Pontedera. Le sue migliori stagioni sono state al Romagna Centro (40 reti in due stagioni) in serie D. Il San Marino conta che l'aria di Romagna restituisca il bomber agli antichi splendori.

Il terzo giocatore è il difensore Vincenzo Guarino, classe 1995, ex Nuorese in serie D (3 gol in 17 partite), una parentesi alla Juve Stabia in B, e poi Arezzo e Ischia (in C), a Potenza e Scandicci (in serie D).

Domenica per il San Marino sfida di Coppa Italia contro la Sammaurese al Macrelli (ore 15). Sarà l'arbitro internazionale Graziella Pirriatore di Bologna a dirigere il match.

Sarà coadiuvata dai colleghi Luigi Dal Bosco di Verona e Luca Gibin di Chioggia