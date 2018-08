Serie D girone F, quanti ex Rimini: bomber Pera e Lunardini. In panchina Alessandrini e Rachini

Sport

Rimini

| 17:55 - 31 Agosto 2018



Oltre a San Marino e a Classe, sono cinque le squadre romagnole in serie D: RC Cesena, Forlì Sammaurese, Santarcdangelo e Savignanese. Queste sono state inserite nel girone F. Tre le regioni rappresentate: sei squadre a testa per Marche (Castelfidardo, Jesina, Matelica, Montegiorgio, Recanatese e Sangiustese) ed Abruzzo (Avezzano, Francavilla 1927, Pineto, Real Giulianova, San Nicolò Notaresco e Vastese), tre le molisane (Campobasso, Isernia ed Olympia Agnonese).

Vediamo di scoprire qualche curiosità sulle avversari del pokerissimo romagnolo.

Una delle big è la Recanatese. Il tecnico è Marco Alessandrini, ex Rimini (1999-2000), una lunga carriera alle spalle. In rosa ecco il centrocampista Francesco Lunardini, riminese di Torre Pedrera, cresciuto nel Rimini e approdato poi al Parma; il difensore ex Ravenna e Riccione Alex Nodari, e soprattutto Manuel Pera (foto), il re dei bomber della quarta serie: dopo l’exploit di Rimini con 30 reti e promozione in serie C, ecco i 24 al Delta Porto Tolle, 23 al Matelica e i 24 della scorsa stagione tra Taranto e Recanatese. Altro giocatore di categoria superiore è il trequartista Davide Borrelli (ex Imolese). Proseguendo la lista degli ex biancorossi riminesi troviamo Paolo Rachini (2001-2004), uno dei protagonisti della promozione in serie C1: allenerà il Francavilla.

Nel Matelica c'è un altro bomber conosciuto in Romagna, Daniele Fioretti, classe 194, protagonista a Bellaria. Al Castelfidardo l’attaccante Luca Rivi, 23 anni, ex San Marino. Nella Jesina il volto noto è quello del difensore di colore Yabrè, ex Santarcangelo e Cesena, classe 95.

Uno dei giocatori più blasonati è il 39enne attaccante Tozzi Borsoi, una lunga carriera in serie C: gioca nel Real Giulianova.

Da segnalare infine tre mister conosciuti: Massimo Silva, indimenticato giocatore dell’Ascoli, allena l’Isernia; Ottavio Palladini, ex Samb, guida la Vastese in cui troviamo un altro ex sammarinese (ed ex Riccione), l’attaccante Giordano Napolano, classe 1988. Federico Giampaolo, infine, fratello del più celebre Marco alla guida della Sampdoria, è il tecnico dell’Avezzano che schiera il bomber brasiliano Dos Santos autore di 20 reti la scorsa stagione.

Stefano Ferri