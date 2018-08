Cattolica Calcio, il sindaco Gennari: 'La città sarà il dodicesimo uomo, anche io allo stadio'

Sport

Cattolica

| 17:35 - 31 Agosto 2018

Con l’avvio della stagione agonistica si diradano le nubi sulla vicenda Cattolica Calcio. La società ha aperto ufficialmente la campagna abbonamenti e regna l’ottimismo dopo il risultato raggiunto di preservare l’iscrizione al campionato 2018/2019.

In merito ai lavori di manutenzione dello stadio comunale “Giorgio Calbi” si è espresso Francesco Lavorato, in qualità di Direttore Generale della Limonta Sport Spa. “Grazie all’esercizio provvisorio concesso dal Tribunale di Rimini alla Giovane Cattolica – spiega Lavorato - l’ATI può assicurare l’impegno assunto con il cronoprogramma presentato in sede di gara. Questo ci impegna a garantire la continuità agonistica senza alcuna interferenza ed interruzione dei lavori durante la stagione agonistica. La durata degli interventi è prevista in 120 giorni a decorrere dall’inizio dei lavori come già assicurato in fase di gara”.

Il sindaco Mariano Gennari è soddisfatto dei risvolti positivi che ha avuto anche la delicata procedura davanti al Collegio di Garanzia del Coni al quale il Faro aveva presentato ricorso per ottenere il titolo della Giovane Cattolica e partecipare al campionato di Eccellenza al suo posto. Procedura conclusasi positivamente grazie alla costituzione in giudizio della curatela fallimentare nella persona della Dott.ssa Silvia Mambelli, assistita dagli studi legali Ricciardiello & Partners e Grassi Galeazzi & Partners, ed aggiunge che “è stato un mese di intenso e di duro lavoro durante il quale tutti abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo per il bene della città. Adesso, la campagna abbonamenti, l’attività agonistica e le iscrizioni alla scuola calcio sono partite ed è il momento di stringerci tutti attorno alla società per darle un aiuto concreto. Domenica sarò io stesso presente allo stadio a fare il tifo e mi piacerebbe trovare al mio fianco tutta la città per essere il dodicesimo uomo in campo a sostegno della squadra”.