Cattolica Calcio, Visino chiama a raccolta tifosi e città: 'Servono 400 abbonamenti'. Domenica il debutto

Sport

Cattolica

| 16:30 - 31 Agosto 2018





Entro il 30 settembre i dirigenti del Cattolica Calcio dovranno reperire circa il 40 per cento della somma necessaria per garantire l’esercizio provvisorio del club giallorosso da qui ai primi mesi del 2019 quando verosimilmente sarà indetta l’asta per rilevare il titolo sportivo col passaggio della società ad una nuova proprietà. Per questo Francesco Visino, l’ex presidente che affianca ora nel ruolo di vicepresidente la curatrice Silvia Mambelli, chiama a raccolta la tifoseria e la città intera.

“Abbiamo mantenuto la categoria di Eccellenza, ma adesso servono i fatti e occorre l’aiuto di tutti – esclama Vicino – per portare avanti il progetto sportivo. Ci viene chiesto dal Tribunale un grosso sforzo per avere la liquidità immediata per la gestione dell'esercizio provvisorio. E' questo l'ostacolo che dobbiamo superare adesso. La via maestra è l'abbinamento: l'obiettivo è raggiungere le 400 tessere. Sarebbe un supporto fondamentale per la società, ma soprattutto un forte messaggio forte al Tribunale per far capire che la squadra è seguita e appoggiata dalla città".

I dirigenti attualmente sono quattro. Le porte sono aperte: qualcuno è sull'uscio, presto potrebbero esserci novità.

“Se c’è qualcuno interessato con un progetto serio e possibilità è il benvenuto – aggiunge Visino – non sono attaccato alla poltrona. Il bando per il Calbi rimane vivo con la curatrice al fianco della Limonta e per questo stiamo cercando un partner strategico per il turismo sportivo internazionale in quanto in caso di acquisto della società all'asta si aprirebbero scenari interessanti legati alla gestione dei campi".



ABBONAMENTI Punto vendita alla tabaccheria edicola Giovannini di via Risorgimento 24, Gabicce Mare, orari 6.00-12.45 e 15.30-19.30 oppure domenica 2 e 16 direttamente al botteghino dello stadio. Prezzo Tribuna centrale 120 euro, curva 50.

Domenica 2 settembre si gioca allo stadio Calbi la prima di campionato contro il Sanpaimola.