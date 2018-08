Il meteo nel primo week end di settembre, rischio di temporali e instabilità nel riminese

Attualità

Rimini

| 15:40 - 31 Agosto 2018

Il 1 settembre inizia l'autunno meteorologico e sul riminese sarà una giornata dai connotati tipici della stagione "entrante". Due giornate, quelle di sabato e domenica, caratterizzate da maltempo. Nel riminese i temporali interesseranno i rilievi nella mattinata di sabato, per poi scendere anche sulla costa nel pomeriggio. Secondo Arpae nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi. Dalla sera sulla costa temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali. Le temperature massime saranno comprese tra i 23° e i 25°, ma durante i rovesci di carattere temporalesco potranno scendere sotto i 20°. Domenica le temperature massime non supereranno i 23°, ma il clou del maltempo sarà concentrato nella mattinata, soprattutto nelle zone interne, con occasionali rovesci o temporali. Nel pomeriggio, spiegano le previsioni di Arpae, nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera tendenza ad attenuazione della nuvolosità. Le piogge non sono escluse nella giornata di lunedì, poi lenta ripresa e temperature massime che tra mercoledì e giovedì torneranno sui 27-28°.