Scm, 120 tagli in vista: lunedì faccia a faccia tra sindacati e vertici dell'azienda

Attualità

Rimini

| 15:10 - 31 Agosto 2018

Da lunedì partirà il confronto tra sindacati e vertici dell'SCM relativamente alla chiusura della fonderia di Rimini e al ridimensionamento della fonderia di Villa Verucchio, per decidere il destino di 120 lavoratori che l'azienda vorrebbe licenziare, concedendo loro la buonuscita. Il Presidente della Provincia di Rimini, Andrea Gnassi, risponde all'appello dei sindacati, sottolineando che le istituzioni provinciali seguiranno la fase di trattativa, come avvenuto per casi analoghi di situazione di crisi di imprese riminesi. Gnassi si auspica che "anche in questo ulteriore momento di difficoltà dell’SCM il legame tra territorio comunità e impresa faccia nuovamente scattare la responsabilità di tutte le componenti aziendali, per una soluzione condivisa e positiva per tutte le parti in causa".