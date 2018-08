Rimini, giardini stazione ferroviaria covo di balordi e in degrado: la denuncia del consigliere Renzi

Attualità

Rimini

| 14:08 - 31 Agosto 2018

Il Consigliere Comunale Gioenzo Renzi riapre il dibattito sullo stato di degrado dell'area dei giardini della stazione ferroviaria di Rimini, mettendone a nudo le criticità derivanti dalle condizioni in cui versa quella che definisce "la porta di ingresso della città". Si parte dall'ex kebab, colmo di rifiuti e rifugio di notte per spacciatori e balordi, per poi passare alla vasca d'acqua rettangolare usata come lavandino e bidé dagli stessi, mentre il sottopassaggio, unico attraversamento stazione-centro storico-Marina Centro è insicuro anche di giorno per le persone sole. Renzi sottolinea che non c'è solo un problema di sicurezza e legalità, ma anche di decoro, tra marciapiedi rattoppati, aiuole senza fiori ed erbacce.

"La risposta scritta della Amministrazione Comunale alla mia Interrogazione Consigliare del 9 Agosto scorso che denunciava tutto ciò, è superficiale, non recepisce le necessità degli interventi proposti per migliorare la situazione", denuncia Renzi che chiede più pulizia, la demolizione dell'ex kebab e della vasca rettangolare, l'installazione di telecamere fisse nel sottopassaggio del grattacielo e il potenziamento della videosorveglianza nell'area dei giardini della stazione.