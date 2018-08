Lo stadio del Nuoto di Riccione e il parco si trasformano in un grande villaggio sportivo

Sport

Riccione

| 13:52 - 31 Agosto 2018

Il 2 settembre, domenica speciale con la Polisportiva Riccione. Dalle 10 alle 18 lo Stadio del Nuoto e tutto il grande parco, si trasformeranno in un mega-villaggio sportivo per l’iniziativa “Vivi una giornata di sport”. La Polisportiva Riccione invita tutti a partecipare ad un’intera giornata di prove gratuite di tutte le discipline che si sviluppano all’interno della Polisportiva Riccione, per bambini e adulti.

Le sezioni e le società affiliate alla Polisportiva Riccione metteranno a disposizione i propri istruttori che con giochi, piccoli allenamenti e varie iniziative sapranno avvicinare al loro mondo sportivo tutti i partecipanti. Un’occasione per divertirsi e avere tutte le informazioni sui corsi e le attività sportive in piscina e nelle palestre, comprese le tante promozioni pensate per le famiglie.

Si potranno provare nuoto (ambientamento, ragazzi e adulti), pallanuoto, tuffi, subacquea, calcio, pallavolo, atletica, pattinaggio (artistico, roller e skateboard), pugilato e thai boxe, karate, taekwondo, judo e le tre discipline della ginnastica (artistica, ritmica e acrobatica). Le prove si possono effettuare dai 4 anni in su (dai 3 anni nuoto, ginnastica e pattinaggio). In più, dedicate ai maggiori di 16 anni, lezioni di Aquawellness con una specialità ogni ora. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo: le attività saranno svolte negli spazi interni.

Con una mappa che verrà consegnata all’ingresso, in cui sarà indicato dove trovare le varie discipline nel parco e nelle piscine, i partecipanti saranno guidati in un percorso di scoperta, per una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia, del sano divertimento.

All’interno della mappa, è inserito anche il “Diploma dello sportivo” da completare con i timbri di ogni disciplina provata. Alla fine di questa esperienza multidisciplinare verrà consegnato un utilissimo gadget.

Il bar dello Stadio del Nuoto sarà aperto tutta la giornata anche per pranzo e aperitivi serali.

“Vivi una giornata di sport” si inserisce nel progetto della Polisportiva Riccione “Naturalmente attivi”, tra i progetti della Regione Emilia Romagna finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva” (L.R. 8/2017 – Piano Triennale dello Sport 2018 – 2020).

Iscrizioni a tutti i corsi in piscina e in palestra aperte alla reception dello Stadio del Nuoto.