Rincaro biglietti trasporto scolastico, a Coriano in vigore agevolazioni per gli studenti

Attualità

Coriano

| 13:27 - 31 Agosto 2018

In seguito agli accordi preventivi e alle relative valutazioni tecnico-contabili, il Comune di Coriano ha deliberato le agevolazioni tariffarie relative agli abbonamenti per il servizio pubblico locale relativo agli abbonamenti dei giovani.

Per questa manovra l’Amministrazione Comunale di Coriano aveva riservato l’importo di € 5.500,00 a carico del bilancio, ora tradotta nelle seguenti agevolazioni con l’intento di alleggerire gli aumenti al piano tariffario che Start Romagna ha introdotto quest’anno per adeguarsi alle tariffe della delibera regionale.

Agli abbonamenti under 26, che vanno di fatto a sostituire gli abbonamenti studenti, verrà applicata una riduzione del 15% per i ragazzi di famiglie il cui ISEE non supererà i 15'000,00 euro mentre saranno gratuiti dal terzo figlio in poi indipendentemente dal reddito ISEE.

Vieni concesso, sempre per gli abbonamenti under 26, un contributo di 40,00 euro a chi ha invece bisogno di acquistare un abbonamento di 3 o più zone, indipendentemente dal reddito ISEE.

Acquistare questi titoli di viaggio sarà possibile, presentando le necessarie documentazioni, a partire da martedì 4 settembre nei consueti sportelli dedicati di Start Romagna.

L'Abbonamento under 26 avrà durata di 12 mesi e non 9 come il vecchio abbonamento studenti.