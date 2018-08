Serrati controlli a Borgo Marina e Bellariva: nel mirino droga, transessuali e clandestini

Cronaca

Rimini

| 13:21 - 31 Agosto 2018

La Polizia nelle ultime ore ha svolto serrati controlli nelle zone di Borgo Marina e Bellariva, impiegando anche le unità cinofile. Gli accertamenti hanno riguardato diversi cittadini stranieri: un magrebino è stato trovato in possesso di modiche quantità di hashish e segnalato alla Prefettura; un senegalese 32enne è stato invece arrestato, sul suo capo infatti pendeva un ordine di carcerazione del 20 agosto, emesso dal Tribunale di Rimini per il reato di spaccio. Entrambi erano irregolari sul territorio nazionale: saranno espulsi assieme ad altri due senegalesi, a loro volta fermati per un controllo di routine. Quattro invece i transessuali denunciati in zona Bellariva. Durante le attività, il cane poliziotto ha rinvenuto un involucro con 20 grammi di hashish nascosto tra le siepi. La Polizia ricorda alla cittadinanza la possibilità di effettuare segnalazioni in tempo reale grazie all'app "YouPol": un'applicazione gratuita che permette di connettersi con la centrale operativa della Questura di Rimini.