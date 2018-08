Rimini, due nomadi con precedenti per furti sorpresi mentre rubano un'automobile in sosta

Cronaca

Rimini

| 13:15 - 31 Agosto 2018

Il tentato furto di un'automobile è stato sventato dalla Polizia Ferroviaria, intorno alle 21.50 di mercoledì 29 agosto. Nel vialetto adiacente il parcheggio, alle spalle della stazione ferroviaria, un passante ha visto due individui rompere il finestrino di una Fiat Punto in sosta. Immediata la segnalazione alla Polfer, che ha sorpreso i malviventi sul fatto: avevano usato una chiave inglese per rompere il finestrino e avevano già rotto il cruscotto per manomettere il blocco dell'accensione e avviare il veicolo senza chiave. I due soggetti sono stati fermati a arrestati: due nomadi, un 22enne italiano e un 23enne bosniaco, già conosciuti alle forze dell'ordine per furti.